Hailey Bieber i Selena Gomez od lat są do siebie porównywane, a w mediach huczy o ich rzekomym konflikcie. Wszystko przez jednego mężczyznę - Justina Biebera. Chociaż żona piosenkarza i jego ex wielokrotnie podkreślały, że nie żywią do siebie urazy, to internauci "wiedzą lepiej". Hailey przypięto łatkę złej i wrednej. Selena natomiast jest postrzegana jako sympatyczna i porzucona kobieta, której złamano serce. A jak wspomniane celebrytki zachowują się w rzeczywistości? O tym miałam okazję przekonać się w 2023 roku podczas mojej wizyty w Paryżu.

Selena Gomez to najmilsza celebrytka? Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Termin mojej podróży do Francji zbiegł się z paryskim tygodniem mody. Przeglądając media społecznościowe, widziałam filmiki gwiazd, które ochoczo pozowały z fanami. Na publikowanych kadrach dostrzegłam również Selenę Gomez, czyli moją idolkę z dziecięcych lat. Nie mogłam więc przegapić takiej okazji i nie spróbować spotkać jej na żywo. To zadanie nie było trudne, ponieważ wokalistka codziennie wychodziła do tłumu fanów przed luksusowym hotelem Plaza Athénée, w którym mieszkała. Po przyjściu na miejsce przekonałam się, że Selena Gomez ma naprawdę wielkie i oddane grono wielbicieli. Czekając na ulubioną wokalistkę, miałam także okazję zobaczyć zdobywczynię Oscara - Laurę Dern oraz Brooklyna Beckhama. Jak widać, przyjazd do Paryża w trakcie tygodnia mody gwarantuje wiele atrakcji. Polecam!

Po jakimś czasie oczekiwania na miejsce zaczęli przybywać przyjaciele Seleny Gomez oraz jej ochroniarze, którzy ustawiali tłum i instruowali, jak zachowywać się po przyjściu piosenkarki. Chwilę później pojawiła się również ona. Ubrana w wieczorową suknię wyglądała jak milion dolarów i dosłownie lśniła. Moją uwagę przykuło zachowanie Seleny. Mimo napierającego tłumu pozostawała uśmiechnięta i wchodziła w interakcję z fanami - w tym ze mną! Załapałam się na szybkiego przytulasa, selfie oraz podpisaną płytę winylową, którą dostałam od redakcyjnych przyjaciół z Plotka! No dobra, prawie podpisaną, ponieważ okazało się, że wręczyłam Selenie Gomez marker, który praktycznie nie działał. - Przykro mi, nie działa - powiedziała do mnie piosenkarka z zasmuconą miną. (Wiem, że brzmi to nierealnie, ale musicie mi uwierzyć, że naprawdę tak było!). A podejście Seleny do fanów zasługuje na wielką pochwałę. Nie zapomnę tej chwili. Zdjęcia z mojego wypadu do Paryża znajdziecie w naszej galerii.

Hailey Bieber zaskoczyła mnie swoim zachowaniem. Mówili o niej coś innego...

Po spotkaniu Seleny Gomez wydawało mi się, że to koniec atrakcji związanych z celebrytami. Byłam w błędzie i wielkim szoku, gdy podczas spaceru po Paryżu z auta wyłoniła się... Hailey Bieber, która wracała z pokazu mody. Nie dowierzałam, gdy nagle przeszła ulicą obok mnie. Oczywiście nie przegapiłam tej okazji i mimo że nieszczególnie śledziłam jej karierę, poprosiłam o pamiątkowe zdjęcie. W głowie miałam wpisy internautów, którzy przekonywali, że jest "wredną dziewczyną". Szybko przekonałam się, że być może to tylko puste słowa, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żona Justina Biebera sprawiała wrażenie niezwykle sympatycznej. Ciągle się uśmiechała. Modelka jest idealnym przykładem na to, jak łatwo w internecie można manipulować opinią o celebrytach. Warto więc zastanowić się dwa razy, zanim kogoś ocenimy. To myśl, która stale towarzyszy mi od tamtego dnia i z pewnością pomaga w pracy związanej z show-biznesem.