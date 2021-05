Matura to ważny egzamin, zwłaszcza dla tych, którzy planują dalszą edukację i studia. Okazuje się, że wśród gwiazd i celebrytów nie brak takich, którzy do matury nie podeszli. Co ich przed tym powstrzymało?

Edyta Górniak o maturze Allana: Dla mnie ten kawałek papierka nie jest do niczego potrzebny Eastnews.pl Edyta Górniak Edyta Górniak uczyła się w Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Kluczborku. Swoją edukację wspominała w jednym z odcinków "The Voice of Poland". Życie jest nieprzewidywalne, naprawdę. Ja byłam w szkole ogrodniczo-pszczelarskiej i uczyłam się rozpoznawać gatunki jabłek z zamkniętymi oczami - chwaliła się. A później dodała: Śmiejcie się, śmiejcie, ale faktycznie pamiętam, jak chodziłam po szklarniach i wszyscy malowali gipsówkę, a ja śpiewałam i profesor mówił: Dziecko, ty w ogóle nic nie pamiętasz, co ja mówię. A ja mówię: Ale panie profesorze, kwiaty lubią, jak się do nich śpiewa. I kilka lat później japońscy naukowcy udowodnili, że faktycznie wszystko jest istotą żyjącą i jeżeli daje się muzykę w pięknych wibracjach, to rośliny lepiej kwitną - zakończyła swój miniwykład o przyrodzie. Ostatecznie jednak diva nie podeszła do egzaminu dojrzałości. Nie przystąpiłam do matury. W roku, kiedy miałam przystąpić do matury, pracowałam już w Nowym Jorku na Broadwayu i po prostu ominął mnie ten czas - przyznała. Co więcej Górniak nie zachęcała też syna, by ten przystąpił do egzaminu. Pozostawiam tę przestrzeń Allanowi. Myślę, że nie będzie podchodził do matury. Nie chcę, żeby miał dodatkowe stresy. Ten rok był bardzo trudny, a przecież jeszcze się nie skończył. (...) Jeżeli będzie chciał do tego podejść za rok, może coś się zmieni, to spoko (...) To przecież egzamin dojrzałości, jeżeli nie będzie się czuł na siłach, to niech tego nie robi, ja nie będę wywierała na niego żadnej presji - powiedziała ostatnio "Faktowi".