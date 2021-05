Kinga Rusin długo nie przepadała też za Edytą Górniak. O co im poszło? W 2014 roku piosenkarka przyszła do studia 'DDTVN', by promować nową muzykę. Gospodyni formatu wolała jednak dopytać ją o szczegóły z życia prywatnego, a dokładnie czy planowała ślub z ówczesnym partnerem. To bardzo zabolało Górniak, wobec czego kilkukrotnie podkreślała, że nie przyjdzie już nigdy do 'DDTVN', kiedy to Rusin będzie prowadzić program. Powiedziała też, że Rusin jest nieprzygotowana do rozmowy.

Panie jednak doszły do porozumienia. Spotkały się na planie 'Agent - Gwiazdy'. Później Górniak wbrew wcześniejszym zapewnieniom odwiedziła jeszcze 'DDDTVN', a rozmowę prowadziła właśnie Rusin.



screen Instagram.com/kingarusin