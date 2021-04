Ich pierwszy singiel pt. "Kiedy", został nagrany we wrześniu 2013 roku, a już miesiąc później zdobył szczyt w notowaniu w Muzycznym Radiu na Dolnym Śląsku. W październiku grupa wzięła udział w Festiwalu Form Muzycznych we Wrocławiu, zajmując czwarte miejsce. W tym samym czasie zespół wystąpił w "Must Be The Music" i zwyciężył, pokonując w finale Pięknych i Młodych.