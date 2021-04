Tańczył nago w Las Vegas, trafił na odwyk, miał wiele kobiet. Książę Harry był kiedyś prawdziwym bad boyem!

Książę Harry był w stanie zrobić wszystko, by tylko spędzić noc w najmodniejszym klubie w Londynie. Unikał paparazzi jak ognia, więc zamiast wejść do lokalu głównymi drzwiami przedostał się na jedną z imprez wyjściem awaryjnym. By tego dokonać, musiał wdrapać się po drabinie strażackiej.

Syn księżnej Diany zadbał również o życie towarzyskie brata. Wyprawił mu niezapomniany wieczór kawalerski i przeznaczył na ten cel prawie trzy tysiące funtów. O przedmałżeńskiej imprezie Williama do tej pory wiadomo bardzo niewiele. Myślicie, że była tak spektakularna, jak ta w Las Vegas?

Mogę potwierdzić, że wieczór kawalerski księcia Williama odbył się w ten weekend. To było całkowicie prywatne wydarzenie i nie zamierzamy komentować tego dalej - mówił wówczas jeden z pałacowych pracowników.

Nagranie pijanego Harry'ego, który podczas imprezy stracił równowagę i wpadł do basenu, obiegło cały Internet i robi furorę do dziś. Podobno książę Karol nie był w stanie zaakceptować zachowania syna do tego stopnia, że wysłał go na odwyk. Harry na jego prośbę odwiedził Featherstone Lodge Rehabilitation Centre, jednak jego wizyta w ośrodku była niezwykle krótka. Trwała bowiem tylko jeden dzień... Szczegóły rozwoju tej sytuacji nie zostały ujawnione.