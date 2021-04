Tata wokalistki - Wasyl Łuczenko - jest muzykiem i założycielem zespołu Smurf. To on odkrył wokalne zdolności córki i zapisał ją do szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Wcześniej pracował też w spółce Tasta, handlującej armaturą - podaje portal Echodnia.eu. Mama Mariny, Ałła Łuczenko, była tancerką. Później pracowała w tej samej firmie co jej mąż.



