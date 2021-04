Rola w "Powrocie do Howrds End" okazała się być dla aktorki najszczęśliwszą w karierze, ponieważ otrzymała za nią Oscara. Jednocześnie może nie wspominać tego czasu najlepiej, ponieważ na planie towarzyszyła jej Helena Bonham Carter, która miała romans z jej mężem. Thompson po latach przyznała, że późniejsza rola w "Love, Actually", gdzie grała żonę zdradzającego męża, wyszła tak przekonująco, bo fabuła była wręcz odzwierciedleniem tego, co spotkało się prywatnie.