Zawsze perfekcyjna, zawsze elegancka, zawsze stylowa. Tak w skrócie można opisać Justynę Steczkowską. Gwiazda, która uwielbia szpilki, zachwyca i nie bez powodu mówi się, że ma najseksowniejsze nogi w polskim show-biznesie. Wiele pochwał wędruje także w jej stronę przez pryzmat lśniących włosów. Czy to możliwe, by artystka miała kiedyś problem z łupieżem? No właśnie. W reklamie szamponu przeciwłupieżowego jednak wystąpiła...