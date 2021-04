Barbara Mostowiak i Zośka Kisielowa grają w serialu przyjaciółki, które mają za sobą ciężkie doświadczenia - obie straciły miłości swojego życia. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że aktorki niekoniecznie lubią się poza planem serialu. Ponoć Teresa Lipowska była swego czasu zazdrosna o to, że Małgorzata Rożniatowska dostaje więcej ciekawych scen do odegrania, mimo że to ona jest nestorką rodu Mostowiaków i to ona razem z Witoldem Pyrkoszem jako pierwsza zadebiutowała w dwójkowej produkcji w 2000 roku.