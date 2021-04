Sześcioletnia córka księcia Williama i księżnej Kate jest na czwartym miejscu na liście. Mała księżniczka weszła do królewskiej kolejki dzięki zmianie prawa o sukcesji tronu, którą uchwalono w 2011 roku. Brytyjska Izba Lordów zatwierdziła ją dwa lata później.

To prawdziwa rewolucja w stosunku do obowiązującej od ponad trzech setek lat wersji, wedle której pierwszeństwo do sukcesji mieli męscy potomkowie rodu. Kobieta mogła zasiąść na tronie wyłącznie wtedy, gdy król miał same córki. Wtedy monarchinią stawała się najstarsza z nich - właśnie w takiej sytuacji w 1952 roku na tron wstąpiła obecna królowa.