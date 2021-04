Antek Królikowski zanim rozstał się i powrócił do Joanny Opozdy, obserwował (i my też) zatarcia między nią a byłą dziewczyną, Julią Wieniawą. Latem doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy aktorkami. Zaczęła Julka, która wytknęła aktualnej partnerce swojego byłego chłopaka, że na ściankę wybrała taką samą sukienkę, jaką wcześniej ta miała na sobie. Asia nie pozostała jej dłużna i powiedziała, że ma nadzieję zainspirować ją do dalszej edukacji.

Mam nadzieję, że zainspiruje ją do skończenia szkoły teatralnej albo jakichś studiów, żeby mogła w końcu nazywać się "aktorką" - powiedziała wówczas Joanna.