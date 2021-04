Nie tylko Magdalena Mielcarz i Izabela Janachowska. Te gwiazdy wyszły za mąż za milionerów

Jesteśmy wielkimi fanami urody Magdaleny Mielcarz. Przy mężu po prostu promienieje i wydaje nam się jeszcze piękniejsza. Atrakcyjna para wybrała się we wtorkowy wieczór na pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza. Oboje ubrani z nonszalancką elegancją wyglądali znakomicie. Milioner Adrian Ashkenazy jest prawnikiem i biznesmenem. Para poznała się w Nowym Jorku, a na stałe mieszka w Los Angeles z 2-letnią córką Mayą. Była modelka jest obecnie współprowadzącą show TVP2 'The Voice of Poland'. Jak łączy pracę z życiem rodzinnym? Okazało się, że na czas nagrywania programu wszyscy przeprowadzili się do Polski. W wywiadzie dla 'Gali' powiedziała: 'Córka i mąż przeprowadzili się razem ze mną do Warszawy. Mąż jest trochę 'zalatany', bo krąży między Polską a Stanami, ale ogólnie fajnie to sobie wszystko zorganizowaliśmy i póki co jakoś funkcjonujemy.' Wiemy, że Ashkenazy jest lekko przerażony zamieszaniem wokół siebie i swojej żony. Mamy jednak nadzieję, że się z tym oswoi. Na wtorkowym pokazie dało się zauważyć, że czuł się już trochę swobodniej niż na ostatnim wyjściu pary - Różach Gali. Zakochani nie mogli oderwać od siebie oczu. Nie opuszczali się na krok i szeptali sobie do ucha. Aż miło popatrzeć. KAPIF