Will Smith to jeden z najprzystojniejszych gwiazdorów Hollywood. To atut, który pozwoliłby mu prowadzić życie szalonego playboya, jednak od 26 lat lat związany jest z jedną kobietą. Jadę Pinkett Smith poznał w 1990 roku na castingu do serialu 'Bajer z Bel-Air', jednak spotykać zaczęli się dopiero w 1995 roku. Dwa lata później byli już małżeństwem.

Jesteśmy małżeństwem od tylu lat i pytamy siebie, co jest sekretem naszego małżeństwa, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pod koniec dnia po prostu nie odejść - mówił Will Smith w wywiadzie dla 'Entertainment Weekly'. - Nie można oczekiwać, że będzie łatwo, bo w naszym małżeństwie było trudno, wymagało ono wysiłku i było najbardziej wyczerpującą rzeczą w naszym życiu. I wiesz, po prostu nie odchodzisz - mówił kilka lat temu.