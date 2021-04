Maja Bohosiewicz podzieliła się z obserwatorami projektem wymarzonej łazienki. Aktorka myśli o przemalowaniu całego pomieszczenia na biało, a charakteru mają mu dodać złote dodatki. To, co jednak najbardziej zwraca uwagę, to kamienna umywalka. Przyznacie, że taki klimat robi wrażenie?