Któż nie pamięta zabawnej komedii "I kto to mówi"? W trzech częściach tej produkcji u boku Johna Travolty wystąpiła Kirstie Alley, która w latach 90. uznawana była za jedną z najzabawniejszych aktorek młodego pokolenia w Hollywood. Dobrą passę gwiazdy przerwała jej wizerunkowa metamorfoza. Alley przytyła kilkadziesiąt kilogramów, co przełożyło się na brak propozycji filmowych i jednocześnie wysyp zaproszeń do programów reality show, z których Kirstie zaczęła korzystać. W 2018 roku wzięła udział w brytyjskim "Celebrity Big Brother", a ostatnio pojawiła się w mediach za sprawą oficjalnego poparcia protestów zwolenników Donalda Trumpa.