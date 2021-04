Choć do tej pory śpiewająca aktorka głównie pozowała do zdjęć z mamą (Marta Wieniawa jest także menadżerką córki), czasami można było dostrzec ujęcia Julii również z tatą. Gwiazda zaprosiła go chociażby kilka miesięcy temu na widownię "Tańca z Gwiazdami". Podczas programu gwiazda ze łzami w oczach opowiadała o życiu w patchworkowej rodzinie. Konrad Wieniawa stara się wspierać młodą córkę w rozwoju medialnej kariery. Prywatnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym.



screen Instagram / @juliawieniawa