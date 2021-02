W 1994 roku, gdy założył portal internetowy Amazon, pracował jeszcze jako analityk finansowy w jednej ze spółek. Jego kariera nabierała stopniowo tempa. W 1999 roku "Time" wybrał go osobowością roku, a rok później sam zainteresowany założył przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego Blue Origin, w którym próbuje wdrażać innowacyjne techniki w transporcie orbitalnym. Mimo wielu biznesów to Amazon przyniósł mu największe pieniądze, dzięki którym w 2013 roku mógł za gotówkę kupić "The Washington Post". Kosztowało go to wówczas 250 milionów dolarów.