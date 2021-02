Agnieszka Więdłocha ukryła ciążę, a rozwód Ewy Kasprzyk wyszedł na jaw dopiero po wielu miesiącach. Te gwiazdy przechytrzyły media

Doda zdołała ukryć swój ślub z Emilem Stępniem. Wyszła za mąż w 2018 roku, a o ceremonii poinformowała media i fanów dopiero po fakcie. Co więcej, piosenkarka zabrała swoich najbliższych do Hiszpanii i żadne z nich nie miało pojęcia, że wybrało się nie na zagraniczną wycieczkę, tylko na ślub. Z pewnością był to jeden z największych 'przekrętów' w Polskim show-biznesie.