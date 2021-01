Kristen Stewart zagra Lady Di. Lista aktorek, które wcieliły się w księżną Dianę jest długa. Wśród nich także Polka

Diana kiedyś przekazała nagrane przez siebie taśmy królewskiemu biografowi Andrew Mortonowi. Następnie autor wykorzystał je do napisania "Diana: Her True Story". W 1993 roku na jej podstawie powstał film z Sereną Scott Thomas. Biorąc pod uwagę, że do stworzenia książki przyczyniła się sama Diana, produkcja wydaje się najlepiej pokazywać to, jak jej życie wyglądało naprawdę.