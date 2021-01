"Na Wspólnej" ma 18 lat. Tak zmienili się aktorzy od pierwszego sezonu

Waldemar Obłoza, czyli Roman Hoffer. Aktor w prawdziwym życiu, tak jak i jego bohater, był uzależniony od alkoholu. To on poprosił scenarzystów, by poruszyli ten problem.

Przyplątało się do mojego życia jeszcze i to. Alkohol pojawił się jeszcze, jak byłem w domu dziecka. To był ten nastoletni głupi czas. Stawałem się duszą towarzystwa. Alkohol uwalniał mnie od kompleksów wiejskości, prowincjonalności. W pewnym momencie zauważyłem, że przeginam, że piję więcej, niż zamierzałem - opowiedział kiedyś w programie Andrzeja Sołtysika.

Aktor nie pije od ponad 20 lat.



