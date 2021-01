Edyta Pazura i Cezary Pazura poznali się w pociągu, a Doda pierwszy raz spotkała męża w teatrze. Jak zaczęły się związki gwiazd?

Magda Gessler poznała Waldemara Kozerawskiego ponad 30 lat temu. Już wtedy mężczyzna zauroczył się restauratorką, jednak ich drogi szybko się rozeszły. On wyjechał do Kanady, gdzie do dziś pracuje jako chirurg, a ona poleciała do Madrytu. Spotkali się po latach podczas zjazdu absolwentów Akademii Medycznej, którą organizowała Magda Gessler. Wyszli z niej razem i od tamtej pory są parą.



