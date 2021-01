Aktorzy "Świata według Bundych" zmienili się nie do poznania. Największą metamorfozę przeszła serialowa Peggy

Ed O'Neil zagrał we wszystkich odcinkach serialu "Świat według Bundych". To właśnie dzięki roli zabawnego Ala zdobył międzynarodową popularność i był dwukrotnie nominowany do Złotego Globu. Jego największą pasją jest Jiu-Jitsu, a zdobycie czarnego pasa uznaje za jedno z najważniejszych osiągnięć.

To największe osiągniecie w moim życiu, nie licząc dzieci.