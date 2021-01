Relacja Bena i Any wydawała się kwitnąć. Poznali się na planie "Deep Water" i szybko zakochali. Na profilach w mediach społecznościowych pojawiały się wspólne zdjęcia, a kwarantanna, którą spędzili razem w Los Angeles, miała ich jedynie do siebie zbliżyć. Wszystko wskazywało na to, że 32-letnia Ana pomogła Affleckowi uporać się z jego dawnymi nałogami, jednak w końcu i dla niej było to na tyle trudne, że postanowiła zerwać ze swoim ukochanym w trakcie rozmowy telefonicznej.