Shakira była brunetką, a Angelina Jolie nosiła aparat na zębach. Te gwiazdy wyglądały zupełnie inaczej, nim stały się sławne

Rihanna pierwszą płytę nagrała w 2005 roku, wtedy to przeniosła się do USA i zamieszkała u producenta muzycznego Evana Rogersa i jego żony. To wówczas podjęła decyzję, że już zawsze będzie śpiewała pod pseudonim Rihanna (tak naprawdę nazywa się Robyn Rihanna Fenty).

Na zdjęciach z 2005 roku 17-letnia wówczas piosenkarka wygląda bardzo dziewczęco.



Fot. TAMMIE ARROYO / AP Photo/East News



Fot. George Maleski /ONS