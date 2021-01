Poznajecie? Dziś są gwiazdami telewizji. Sprawdziliśmy, jak wyglądały dziennikarki i prezenterki w młodości

Kariera Jolanty Pieńkowskiej w jej młodości nie zapowiadała się tak kwitnąco. Obecna gwiazda telewizji musiała próbować swoich sił w innych branżach - była nawet stewardessą w amerykańskiej linii lotniczej. A to nie była jej jedyna zaskakująca praca. Dziennikarka chyba nawet nie planowała pracy w telewizji - ukończyła szkołę teatralną. Co ciekawe, była także asystentką ambasadora USA urzędującego w Polsce. Mało też kto pamięta, że była także redaktor naczelną magazynu 'Mamo, To Ja'. Przez kilka lat pracowała także na tym stanowisku w 'Twoim Stylu'.



Screen ''Fakty po południu' TVN