Oni zaczynali w "Od przedszkola do Opola". Grzeszczak i Szroeder znacie, w show zasłynął też brat zwyciężczyni "Top Model"

Katarzyna Sawczuk debiutowała w programie "Od przedszkola do Opola" - najpierw w odcinku z Katarzyną Gärtner i Haliną Frąckowiak, a później z Edytą Górniak. W ciągu kilku następnych lat widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w "Mam talent" czy "The Voice of Poland", jednak obecnie jest kojarzona z rolami w polskich serialach i filmach takich jak: "Hotel 52", "Na dobre i na złe" oraz "Miasto 44".