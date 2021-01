Mariusz Dyba wygrał "Idola" i został ratownikiem medycznym. Czym teraz zajmują się inni zwycięzcy muzycznych programów?

Olga Garstka zaintrygowała widzów "Must Be the Music" swoją subtelnością i autorskimi utworami. Zdolna dziewczyna śpiewała nostalgiczne piosenki z akompaniamentem fortepianu. Pomimo oryginalnej twórczości słuch o niej zaginął. Wokalistka do dziś próbuje swoich sił w branży muzycznej, angażując się w niszowe projekty. Zmieniła również swój image i styl ubioru.