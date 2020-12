Gwiazdy często nas zaskakują. I choć dokładają wszelkich starań, by robić to pozytywnie, zdarzają im się też modowe wpadki, które wyeksponowane na ściance, wyjątkowo zwracają na siebie uwagę. Możemy zastanawiać się, czy to przypadek, czy cel zamierzony, ale jedno jest pewne - zostaną zapamiętane na długo. Przedstawiamy zestawienie modowych wpadek gwiazd.

Jennifer Lopez East News Jennifer Lopez J.Lo wzięła niedawno udział w próbie przed sylwestrowym występem. W swojej stylizacji gwiazda postawiła na biel. Jasne spodnie, płaskie buty oraz obszerna, puchowa kurtka sprawiły, że gwiazda wyglądała, jakby przybrała na wadze.