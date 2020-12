W połowie maja Sandra Kubicka poinformowała fanów, że rozstała się ze swoim narzeczonym. Tłumaczyła to tym, że nie podoba jej się imprezowy styl życia Kaio. Było to sporym zaskoczeniem, gdyż planowali ślub. Modelka po zerwaniu zaręczyn przeprowadziła się do Polski. Jednak emocje między nimi były ogromne - na Instagramie dodawali wpisy, w których atakowali siebie nawzajem.



screen Instagram / @kaioalvesgoncalves

Kaio opublikował oświadczenie i podał powód, dla którego zdecydował się zabrać głos. Nie mógł już znieść tego, że jego była dziewczyna 'buduje wizerunek oparty na kłamstwie'. Z jego wypowiedzi wynikało, że modelka 'kręciła' ze swoim nowym chłopakiem (Wiktorem, z którym już się rozstała), gdy jeszcze była w USA. Dodał też, że próbował zerwać z nią już w grudniu, co jego zdaniem mogą potwierdzić ich bliscy i przyjaciele. Nie zrobił tego jednak, gdyż Sandra miała go szantażować.

Piszę to tylko dlatego, że Wy Polacy musicie znać prawdę i rodzaj osoby, którą ona jest. Zawsze będzie starała się wyglądać dobrze, niszcząc innych, ale wybrała niewłaściwego faceta, aby to zrobić - zwrócił się do fanów.

Jego wypowiedź skomentowała w rozmowie z Plotkiem Sandra Kubicka. Uważa, że zrobił on to po tym, jak powiedziała, że 'nie każdy lubi diamenty, a niektórzy wolą srebro', co uznał jako nawiązanie do jego nowego związku:

Wysłał mi ten artykuł i zapowiedział, że mam teraz obserwować rozwój sytuacji. (...) Przykre jest to, że on mówi, że chciał mnie zostawić już w grudniu... Jakbym była jakimś przedmiotem. W lutym nagrywał ze mną kampanię moich perfum, potem polecieliśmy na wakacje do Dubaju. Nie było tak, jak on mówi - wyznała w rozmowie z nami.

W lipcu do dramy włączyła się córka Kaio. 13-letnia Isabella Goncalves miała oskarżyć modelkę, że ta nie chciała budować z nią żadnej relacji i 'zabierała jej ojca'.

Kocham tę dziewczynkę. Mam nadzieję, że u niej wszystko dobrze i jest szczęśliwa. A osobie, która ją wciąga w tę brudną grę - wybaczam. Mam nadzieję, że Isa też jej po latach wybaczy - wyjaśniła modelka w rozmowie z Plejadą.

Po tym sprawa ucichła, a Sandra nie chce już wracać do tamtego etapu i próbuje ułożyć życie prywatne.