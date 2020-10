Co prawda Taylor Swift stara się kreować wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa, ale wychodzi jej to różnie. W końcu gwiazda jest skonfliktowana z wieloma osobami, w tym z Kanye Westem i jego żoną, Kim Kardashian.

Skąd w niej tyle złości? Internauci mają teorię, że Swift jest klonem Zeeny LaVey - córki założyciela Kościoła Szatana. W latach 80. kobieta pełniła funkcję kapłanki tejże instytucji, ale w 1990 roku zrezygnowała. Rok wcześniej na świat przyszła Taylor. Trzeba przyznać, że panie są do siebie bardzo podobne.



Twitter/fuckthtx

W 2012 roku Taylor Swift wydała album "Red". Tytułowa piosenka ma być jej wyznaniem miłości dla diabła.

Kochanie go było płonące czerwienią - śpiewa gwiazda.

Jak wiadomo, czerwień może kojarzyć się z piekłem. Co ciekawe, przy promocji kolejnej płyty "Reputation" Swift wykorzystywała emotikonę przedstawiającą węża. To zwierzę również budzi skrajne skojarzenia.

Zeena LaVey również jest uzdolniona muzycznie. W 2020 wydała swój pierwszy solowy album o upiornym tytule "Bring Me The Head of F.W. Murnau: A Ghost Story in Six Acts".

Choć dowody dają do myślenia, to jest to tylko jedna z wielu gwiazdorskich teorii spiskowych.