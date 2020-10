Syn Jarosława Jakimowicza wyrósł na niezłego przystojniaka. Nie poszedł jednak w ślady ojca. Głosował na Trzaskowskiego

Jarosław Jakimowicz jest ojcem dwóch synów. Starszy chłopak w tym roku skończy 20 lat i z wiekiem staje się coraz bardziej podobny do znanego taty. Jest owocem miłości aktora i Joanny Sarapaty - malarki. Ma świetny kontakt z rodzicami, którzy rozwiedli się w 2010 roku po 12 latach bycia razem. Mieli wiele problemów, wynikających głównie z hulaszczego trybu życia Jakimowicza. Nie bez znaczenia było też to, że ona mieszkała w Barcelonie, a on został w Polsce. Chłopak aktualnie studiuje w Londynie i interesuje się sztuką, głównie malarstwem.



Choć wizualnie upodobnia się do znanego taty, to w kwestiach politycznych zajął zupełnie inne stanowisko niż on. Aktor nie ukrywa, że kibicuje partii rządzącej, a jego faworytem w wyborach prezydenckich był Andrzej Duda. Jovan na swoim Instagramie w czasie wyborów opublikował grafikę wspierającą Rafała Trzaskowskiego. Co więcej, zaglądając w jego zapisane relacje na Instagramie, możemy zobaczyć, że również aktywnie wspierał partię Roberta Biedronia.



