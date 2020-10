Pierrot przed laty wymieniany był jednym tchem z raperami mającymi stanowić o sile tzw. 'nowej fali'. Charyzmatyczny, oryginalny i chyba trochę niezorganizowany - jak oceniła go jedna z osób z branży. Artysta nagrał sporo pojedynczych kawałków i do dziś jest wspominany w kategorii 'co by było gdyby...'.

Zniknął niespodziewanie. Z niebytu wyciągnęła go nominacja do #Hot16Challenge2. Ostatnio uruchomił kanał na YouTube, gdzie pojawiają się nowe utwory. Część z nich produkuje raper Look.out. Fani rapera są zachwyceni tym powrotem i uważają, że pozostał wierny swojemu stylowi. Zresztą oceńcie sami: