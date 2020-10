Anna Maria Wesołowska wróciła na salony. 66-letnia sędzina wyglądała fenomenalnie. Co u pozostałych uczestników paradokumentu?

Artur Ł. był jedną z największych gwiazd programu. W latach 2006-2011 grał agresywnego i złośliwego oskarżyciela, który z dużą pewnością siebie sugerował sędzi wysokie kary dla pozwanych. Często zdarzało się, że stawiał przed sądem niewinne osoby. Jednak w życiu prywatnym to on stanął po drugiej stronie.

Adwokat oszukiwał swoich klientów. Brał od nich pieniądze za prowadzenie spraw, których nigdy się nie podjął. Ł. zapłacił za to wysoką cenę. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu nie miała skrupułów i wyrzuciła go z zawodu. Jednak to nie wszystko.