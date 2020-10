Historia Channinga Tatuma i Jenny Dewan. Razem w życiu i w pracy. Ich miłość zaczęła się na planie "Step Up". Potem już nie było tak kolorowo

Channing Tatum i Jenna Dewan byli uważani za jedną z bardziej zgranych par w Hollywood, toteż wielkim zaskoczeniem okazała się wieść o ich rozwodzie, który ogłoszono 9 lat po ślubie, czyli w 2018 roku.



Aktorka w swojej książce "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day" opowiedziała o przyczynach rozstania.

Uświadomiłam sobie, że dynamika naszego związku nie przynosi korzyści ani mnie, ani naszej córce. Najpierw musiałam to sobie uświadomić, a potem pogodzić się z bólem. (...) Publiczność widziała mnie i Channinga w wyidealizowanym, romantycznym świetle. Utrudniało mi to wszystko, ponieważ lubię być tak szczera i prawdziwa, jak to tylko możliwe- przyznała aktorka.