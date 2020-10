Choć dziś Artur Rojek jest jednym z najpopularniejszych muzyków, to lata temu wiązał swoją przyszłość zawodową ze szkołą podstawową. Pracował w jednej ze szkół w Mysłowicach i był nauczycielem wychowania fizycznego. Na pewnym etapie udało mu się połączyć zarówno naukę w szkole, jak i pierwsze występy z grupą Myslovitz. W końcu jednak uznał, że trudno będzie mu pozostać autorytetem, podczas gdy śpiewa w kapeli. Do przemyśleń skłoniło go zachowanie jednego z uczniów, który przyszedł do niego do domu i spytał, czy... ma do sprzedania narkotyki.