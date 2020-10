Fifi z "Rodziny zastępczej" ma 29 lat i zapuścił wąsy. Jak zmieniły się dziecięce gwiazdy telewizji?

Maria Maciejowska zagrała w jednym z najpopularniejszych seriali pierwszej dekady XXI wieku. Miała okazję, by w "Niani" współpracować na co dzień z najwybitniejszymi polskimi aktorami - Agnieszką Dygant i Tomaszem Kotem. Po zakończeniu emisji sitcomu porzuciła jednak karierę aktorską i nie poszła w ślady innych dziecięcych gwiazd, które wykorzystały swoje "pięć minut", by pozostać na stałe w show-biznesie.

Czym zajmuje się aktualnie trzydziestolatka? Trudno znaleźć jakąkolwiek jej aktywność w mediach społecznościowych. Jeszcze kilka lat temu sporadycznie publikowała posty na Facebooku, a wchodząc na jej profil można zauważyć, że skupiła się na macierzyństwie. W 2014 roku Maria dowiedziała się, że jej trzyletni synek Tymon jest poważnie chory. Chłopiec walczył z ostrą białaczką limfoblastyczną.