Dzieci tych gwiazd nie poszły w ślady rodziców. Córka Żaków jest lekarzem, a czym zajmuje się pociecha Foremniak? Zaskoczenie!

Aktorskie małżeństwo doczekało się dwóch córek. Zuzanna jest lekarzem, a Aleksandra zajmuje się produkcją programów dla dzieci. Aktorka kilka lat temu mówiła wprost, że cieszy się, że jej pociechy nie poszły w jej ślady.

Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno - mówiła w "Dzień Dobry TVN".