Historia miłosna Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Aktorka była dla ukochanego "zakazanym owocem"

Zakochany mężczyzna nie dawał za wygraną. Zdobył wymarzoną kobietę, choć jak sam przyznał, to Ania zaaranżowała ich pierwszą randkę. Nie mogła znieść nieobecności Jarka w Polsce. Pewnej nocy obudziła swojego kuzyna Pawła i poprosiła go, by zawiózł ją do Niemiec. Bieniuk był wtedy na zgrupowaniu piłkarskim w Berlinie.

Nie można spotykać się z kobietami w trakcie zgrupowań narodowej reprezentacji młodzieżowej w piłce nożnej. Nic nas to nie obchodziło, nie mogliśmy znieść rozłąki, więc oczywiście permanentnie łamaliśmy wszelkie przepisy. Pokój Bieniuka był naprzeciwko pokoju trenerów, więc ja - pełna konspiracja - przyjeżdżałam w nocy, z walizką przemykałam przez hol, recepcjonistka przemycała mnie do pokoju, a skoro świt wypuszczała tylnym wyjściem - relacjonowała w mediach Ania.