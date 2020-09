Michał Przybyłowicz, znany jako polski Ken, przeszedł szereg operacji plastycznych. Poddał się także wielu zabiegom, które przybliżają go do wymarzonego ideału. Jednak nie on jeden dąży do takiego wyglądu. Zobaczcie najpopularniejszych żywych Kenów.

Polski Ken Kapif.pl Polski Ken Michał Przybyłowicz jest znany jako polski Ken. Zyskał sławę dzięki temu, że jego marzeniem jest wyglądać jak żywa lalka. Przeszedł już mnóstwo zabiegów, które sprawiły, że jego cel jest coraz bliżej realizacji.