Mijają 23 lata od premiery serialu "Sabrina. Nastoletnia czarownica". Jak zmienili się bohaterowie?

Melissa Joan Hart, czyli Sabrina z "Nastoletniej czarownicy" jest już dojrzałą kobietą. Kiedy grała główną rolę w serialu, miała 20 lat. W 1999 roku z kolei dostała zaproszenie od Britney Spears i wystąpiła w klipie do jej singla "(You Drive Me) Crazy". Od 2003 roku jest żoną muzyka, Marka Wilkersona, z którym ma trzech synów: Masona Waltera, Braydona Harta i Tuckera. Praktycznie przestała grać, a przed kamerą udziela się sporadycznie, zajmuje się domem i wychowywaniem chłopców.