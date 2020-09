Klaudiusz Sevković z "Big Brothera" skończył 50 lat i jest zapalonym golfistą. Co słychać u pozostałych uczestników show?

Klaudiusz Sevković dzięki udziałowi w pierwszej edycji "Big Brothera" zyskał ogromną popularność. Jak sam przyznał w rozmowie z Plejadą, nie spodziewał się, że dzięki show osiągnie status celebryty:

Kiedy szedłem do programu, to byłem pewien, że idę tam na chwilę, a na koniec dostanę na pamiątkę kubek albo coś. (...) Śmieję się, że przeszliśmy już do historii, jak np. Rudy 102 - zdradził.

I faktycznie, zaraz po emisji formatu Klaudiusz był zapraszany na salony, brał udział w wielu projektach. Wystąpił w filmie Jerzego Gruzy "Gulczas, a jak myślisz...", prowadził własne program kulinarny "Wielka niespodzianka Klaudiusza" oraz "Klaudiusz & Cooking". Długo był też gwiazdą w T"elezakupach Mango". Na antenie zobaczyliśmy go też w 2004 roku, kiedy to dołączył do obsady programu "Bar 4 - Złoto dla Zuchwałych"

Klaudiusz próbował też swoich sił w polityce. Należał do Partii Ludowo-Demokratycznej. W 2006 roku został radnym Chorzowa (startował z listy KWW Koalicja Wspólny Chorzów). W 2014 roku znów został wybrany do rady miejskiej, ale już z listy PO. W 2018 odnowił mandat, startując z listy KO.

50-letni Sevković jest dumnym ojcem 23-letniej Vanessy oraz 20-letniego Claudio-Tigera. Pasjonuje się też golfem. Pasja do tego sportu rozgorzała w uczestniku "Big Brothera" w 2015 roku. Wtedy to Sevković został projekt managerem firmy organizującej najważniejsze turnieje golfowe w Polsce.

Klaudiusz Sevković jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Wygląda na to, że czas się dla niego zatrzymał.



Fot. klaudiusz.sevkovic/Instagram



