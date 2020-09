W 1990 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych zbrodni w Hollywood. Syn Marlona Brando, Christian, zastrzelił partnera swojej siostry. Ta miała się mu poskarżyć, że mężczyzna jest wobec niej brutalny. Do tragedii doszło podczas pijackiej konfrontacji.

Chciałem go tylko postraszyć - zapewniał Brando.

Choć ojciec do tej pory nie interesował się synem, którego odebrał matce i który był wychowywany później przez nianie i służbę, po morderstwie stanął w jego obronie. W sądzie wygłosił przejmującą mowę i wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się stało. Przyznał, że jako ojciec "poniósł klęskę", a na zdjęciach uwieczniono go jako zrozpaczonego ojca. Christian wyszedł na wolność po pięciu latach, jednak później został powiązany z kolejnym zabójstwem - Bonnie Lee Bakley. O jej śmierć został oskarżony mąż Robert Blake, który twierdził, że jego żona miała romans z Brando. Christan sądził się także z żoną, wobec której miał stosować przemoc.

Mężczyzna zmarł w 2008 roku z powodu zapalenia płuc.