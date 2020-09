Michał Wiśniewski od dziecka marzył o tym, by zostać biznesmenem. Ostatecznie niezbyt mu to wyszło (dwa lata temu wyznał, że jest bliski bankructwa), a pierwsza praca diametralnie różni się od tego, co robi teraz. Muzyka Ich troje pracował bowiem w hurtowni cebuli, gdzie pakował warzywa w kontenery i wysyłał je za granicę.