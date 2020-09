Stało się. Irina Shayk i Bradley Cooper zostali przyłapani na wspólnym wypadzie na miasto. Wygląda na to, że jedna z najgorętszych ex-par Hollywood znów ma się ku sobie, a po długotrwałej zimie w ich relacji wreszcie nastąpiło ocieplenie stosunków. W czerwcu zeszłego roku Shayk wyprowadziła się z domu, a para po wielu miesiącach kryzysu w związku podjęła decyzję o rozstaniu. Ich pierwsze od ponad pół roku zdjęcia pokazują jednak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.



East News