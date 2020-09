Niekwestionowaną zwyciężczynią w konkursie "Która z sióstr Kardashian/Jenner" przeszła największą metamorfozę" jest właśnie Kylie. Dziewczyna czekała tylko do momentu aż będzie mogła legalnie zacząć korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Ona co prawda nie przyznaje się do żadnej operacji, ale wystarczy tylko spojrzeć na powyższe zdjęcie.