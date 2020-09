Uczestniczka "Top Model" pojawiła się również w innych telewizyjnych formatach. Spostrzegawczy widzowie mogli ją zobaczyć w roli niezbyt uprzejmej kelnerki w "Kuchennych rewolucjach". Później zapragnęła pokazać fanom swój talent wokalny. Wzięła udział w castingach do "Idola", jednak nie doszła do kolejnych etapów programu. Kilkukrotnie bywała na medialnych imprezach i do tej pory tworzy własne utwory muzyczne.