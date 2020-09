Pokój syna Edyty i Cezarego jest bardzo przestronny. Pierwsze, co wrzuca się w oczy to ogromna tapeta na łóżkiem. Antoni z pewnością jest fanem sagi "Gwiezdnych wojen". Potwierdza to również pościel w tym samym klimacie.

Na półkach można zauważyć figurki superbohaterów. Ośmiolatek lubi też auta i w pokoju znajdziemy ich naprawdę sporo.