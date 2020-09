Festiwal w Opolu w 1978 roku okazał się przełomowy dla młodziutkiej Beaty Kozidrak, która od kilku miesięcy była wokalistką zespołu Bajm. Po udziale w Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki w Toruniu grupa zakwalifikowała się do konkursu "Debiuty", gdzie brawurowo wykonała utwór "Piechotą do lata". Lekka melodia z elementami turystycznej piosenki, w akompaniamencie gitary akustycznej i bębnów kongi, zapewniła zespołowi drugie miejsce. Chwytliwą i oniryczną frazę "do lata, do lata piechotą będę szła" zaczęła nucić cała Polska.