Największe metamorfozy w "Top Model". Jak zmienili się uczestnicy poprzednich edycji programu?

Michalina Manios to uczestniczka, która wzbudzała duże kontrowersje. Media były zainteresowane szczególnie jej historią i hermafrodytyzmem. Po finale drugiej edycji programu modelka pojawiała się na ściankach, jednak po niedługim czasie zniknęła z show-biznesu. Wróciła na chwilę, próbując swoich sił w muzyce i biorąc udział w "The Voice of Poland", jednak przygoda ze śpiewem trwała jedynie chwilę. Później głośno było o rzekomym wyłudzeniu ponad 6 milionów złotych, którego miała się dopuścić rodzina Michaliny. Aktualnie Manios prowadzi spokojny tryb życia i zajęła się nauczaniem języka szwedzkiego.