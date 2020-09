Sonia Bohosiewicz pojawiła się na konferencji w casulowej stylizacji. Miała na sobie szerokie czarne spodnie i białą bluzkę. Zrezygnowała także z uwielbianych szpilek i postawiła na sportowe obuwie. Jest to związane prawdopodobnie z ostatnim wypadkiem, jakiego doznała. W sobotę wieczorem aktorka trafiła do szpitala, ponieważ odczuwała mocne bóle kręgosłupa. Okazało się, że miała pęknięte żebra. Na szczęście lekarze w porę zadziałali i gwiazda wraca do siebie. Soniu, dużo zdrowia!